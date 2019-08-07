В Ростовской области количество выданных автокредитов выросло на 5%

Количество кредитов на покупку автомобилей в Ростовской области по итогам второго квартала этого года выросло на 5,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Так, во втором квартале 2018 года в регионе выдали 5,9 тыс. автокредитов, а в 2019 году этот показатель вырос до 6,3 тыс.

В соседнем Краснодарском крае количество автокредитов за указанный период выросло на 8,8% и составило 7,7 тыс. В Ставропольском крае, напротив, отмечено снижение показателя на 5,6% до 3,6 тыс.

Самое большое количество выданных автокредитов в регионах России во втором квартале 2019 года было отмечено в Москве (19,4 тыс. шт..), Санкт-Петербурге (14,8 тыс. шт.) и Московской области (14,2 тыс. шт.). Самый высокий рост выдачи специалисты зафиксировали в Кемеровской (+80,3%) и Кировской (+30,0%) областях, а также в Красноярском крае (+28,3%).

В целом по России число купленных в кредит автомобилей выросло на 8% до 223,4 тыс.

Дарья Голякова