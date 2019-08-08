Два бывших автосалона «Уралавтоимпорта» не привлекли покупателей

ООО «ЦАИ» объявило повторные торги по реализации имущества ОО «Юджи-Капитал». В имущество вошли двухэтажные здания автоцентров Ford и Hyundai, земельные участки, газовая котельная и трансформаторная подстанция. Начальная стоимость активов составляла 173,8 млн руб., но будет снижена до 156,4 млн руб., так как первый аукцион не привлек покупателей.

Напомним, «Юджи-Капитал» является владельцем трех автосалонов бывшего автохолдинга «Уралавтоимпорт», свернувшего свою деятельность минувшей осенью. Обществу принадлежат три автосалона. Кредитором «Юджи-Капитал» является дочерняя структура «Сбербанка» — «СБК Уран». Ее требования составляют 996,8 млн руб., из которых 282 млн руб. обеспечены имуществом. Ранее сообщалось, что часть долга «СБК Уран» (на 99 млн руб.) выкупило ООО «Финтехстрой». Этот долг обеспечен имуществом третьего автосалона — на ул. Героев Хасана, 105/3.

Торги состоятся 19 сентября.