Ремонт развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге завершат ко Дню города

Ремонтные работы на развязке у концерна «Калина» планируется завершить ко Дню города, 17 августа, сообщил на пресс-конференции заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

«Если не будет проблем с погодой, то ко Дню города работы там завершатся»,– пообещал он. По его словам, ремонт дорог на улицах Малышева и Смазчиков закончится в течение 10 дней, а до конца месяца на улице Щербакова. До конца октября отремонтируют мост на улице Шевченко, улицы Дагестанскую, Авиационную, Совхозную и Щорса.

Кроме того, в Екатеринбурге запланирована модернизация 45 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. В городе установят 40 светофоров, на них потратят 90 млн руб. Всего затраты на ремонт дорог в Екатеринбурге составят 1,561 млрд руб.

Елена Горшкова