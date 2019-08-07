Объем инвестиций для замены ветхих сетей ЖКХ в УрФО оценивается в 250 млрд рублей

Объем необходимых средств для замены ветхих сетей ЖКХ в регионах Уральского федерального округа (УрФО) оценивается в 250 млрд руб. об этом сообщил уральский полпред Николай Цуканов во время совещания, посвященного проблемам отрасли.

По словам господина Цуканова, замены требуют более 9 тыс. км тепловых сетей, почти 12 тыс. км водопроводных сетей, почти 7 тыс. км канализационных сетей, более 11 тыс. км электрических сетей, а также 330 км газовых сетей. «Безусловно, за один год эту проблему не решить, здесь нужны четкие понятные программы»,— приводит ТАСС слова полпреда.

В этом году регионы планируют направить на эти цели 11 млрд руб. Кроме того, на подготовку к следующему отопительному сезону в субъектах округа необходимо потратить более 25 млрд руб. «Необходимо подготовить более 5 тыс. котельных, 290 млн кв. м жилья, 21 тыс. кв. м тепловых и 37 тыс. кв. км водопроводных сетей. А также иные сети и объекты инженерных инфраструктур»,— пояснил Николай Цуканов.