Международный терминал построят в аэропорту Горно-Алтайска

АФК «Система» и Сбербанк планируют построить международный терминал в аэропорту Горно-Алтайска, сообщил врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин в среду. «Я провел переговоры с АФК "Системой" и Сбербанком — собственниками аэропорта — они готовы построить международный терминал»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Как писал “Ъ-Сибирь”, в 2017 году новосибирская мостостроительная компания «Сибмост» (с мая 2019 года находится в процедуре банкротства) продала 100% акций аэропорта Горно-Алтайска. Покупателями стали АФК «Система» и структура, связанняа со Сбербанком,— ООО «СБК баланс». Им досталось 60% и 40% соответственно. Как пояснял “Ъ” экс-совладелец «Сибмоста» Владислав Кошкин, сделка состоялась в рамках соглашения со Сбербанком о реструктуризации долгов «Сибмоста».

Аэропорт Горно-Алтайск был введен в эксплуатацию в 1968 году. Его взлетно-посадочная полоса позволяла принимать самолеты Як-40 и Ан-2, вертолеты Ми-8 и Ми-2. За шесть месяцев 2019 года аэропорт обслужил 31,5 тыс. пассажиров. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка аэропорта в 2018 году составила 204,1 млн руб., чистый убыток — 18,5 млн руб.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибмост» ушел со взлетной полосы»

Оксана Павлова