В краевом центре в этом году построят 33 новых тротуара

В Краснодаре в 2019 году построят 33 новых тротуара, их общая протяженность составит почти 18 км. В настоящее время работы ведутся по пяти адресам, участки на в центре и фестивальном микрорайоне готовы уже на 70%. Программа по строительству тротуаров в краевой столице и пригородных поселках реализуется благодаря поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, сообщает пресс-служба мэрии. Как сказал глава города Евгений Первышов, такое масштабное строительство тротуаров ведется в Краснодаре впервые. «На некоторых улицах, где будут оборудованы пешеходные дорожки, их не было вообще, это, конечно, не было безопасным. Серьезность этой проблемы и необходимость ее решения мы обсуждали едва ли не на каждой встрече с жителями. В этом году мы получили возможность исправить ситуацию сразу на 33 участках улиц и уже приступили к работе»,- сказал мэр.

Елена Рыжкова