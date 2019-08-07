В Краснодаре очередной долгострой ввели в эксплуатацию

Дольщики проблемного ЖК «Каскад» начали получать ключи от квартир. ЖК по ул. Леваневского компания «УДП» должна была достроить в 2015 году, однако собственники 277 квартир ждали сдачи дома до сегодняшнего дня.

Как рассказал вице-губернатор Андрей Алексеенко, существовали определенные проблемы с вводом дома в эксплуатацию, отсутствовали необходимые мощности. «Определили и нашли новых инвесторов, они выполнили все строительно-монтажные работы. Были введены дополнительные мощности, построены кабельные электрические сети», - пояснил господин Алексеенко. Он также напомнил, что руководителей ООО «УДП» арестовали по делу о хищении денежных средств участников долевого строительства.

Как сообщает пресс-служба администрации края, благодаря изменениям федерального законодательства, край получил возможность создать региональный фонд, за счет которого будет достраивать самые проблемные объекты. Он будет наполнен средствами федерального и краевого бюджетов.

Елена Рыжкова