07 августа, среда
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Депутат Госдумы Леонид Симановский получит 125 тыс. рублей «за труд во благо Земли Самарской»

Депутат Государственной думы Леонид Симановский получит почетный знак губернатора «за труд во благо Земли Самарской». Соответствующее постановление главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства.

Также парламентарий получит единовременное денежное вознаграждение на сумму 125 тыс. руб. за счет департамента управления делами губернатора и правительства региона. В апреле текущего года Леонид Симановский занял 65 позицию в рейтинге самых богатых бизнесменов Forbes. По данным издания, в текущем году депутат заработал $1,5 млрд.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Интервью

Новости компаний

Событие

Партнерские проекты

Профиль пользователя