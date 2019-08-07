Главврач поликлиники №2 оштрафован за нарушение закона о закупках

Прокуратура Индустриального района Перми выявила нарушения законодательства о закупках в ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №2». Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в марте 2019 года главный врач поликлиники заключил три договора на поставку медицинских перчаток, а также два договора на поставку медицинского оборудования на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. каждый. Эти контракты, представляющие собой искусственно раздробленную единую сделку, были заключены в один день, приобретателем по ним является одно и то же лицо, имеющее единый интерес. Таким образом, закупка вышеуказанных товаров в силу закона о контрактной системе в сфере закупок должна быть проведена путем конкурса или аукциона.

По итогам проверки прокуратурой района в отношении главного врача возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика в случае, если определение поставщика должно осуществляться путем проведения аукциона или конкурса). Управлением Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю должностному лицу назначен административный штраф в размере 25 тыс. руб.