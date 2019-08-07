Полиция проверяет версию об умышленных поджогах лесов в Красноярском крае

Следственно-оперативная группа полиции Красноярского края вылетела в Богучанский район для выяснения причин лесных пожаров. Как сообщается на сайте ведомства, группу возглавила замначальника краевого главка МВД, генерал-майора юстиции Тамара Белкина.

«Следователи и эксперты работают на местах происшествий, представители МЧС в соответствии с действующими методиками определяют источники и причины возгорания, оперативник УЭБиПК устанавливают свидетелей возникших пожаров, а также лиц, возможно причастных к случившемуся. В том числе отрабатываются версии умышленных поджогов с целью сокрытия криминальных порубок»,— говорится в сообщении МВД.

Сотрудники полиции устанавливают законность лесозаготовительной деятельности во всех районах, где происходили массовые возгорания, а также осматривают периметры лесосек.

Юлия Сасевич