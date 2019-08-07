Новостройки в Ставрополе за три года подорожали на 17%

В Ставрополе стоимость квартир в новостройках за с июля 2016 года по июль 2019 года выросла на 17,3%, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru. Так, в 2016 году 1 кв.м в новостройке стоил 37,8 тыс. руб., а к июлю 2019 гола его стоимость возросла до 44,4 тыс. руб.

В целом из 63 крупных городов России эксперты портала недвижимости Domofond.ru отметили рост цен на новостройки в 45 городах. В остальных 18 наблюдается снижение стоимости новых квартир. Сильнее всего цены на новостройки поднялись в Сочи, там рост составил 53,4%. Наибольшее снижение стоимости таких квартир зафиксировали в Махачкале, там цена упала на 13,1%

Дарья Голякова