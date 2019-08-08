«Зенит» — чемпион посещаемости

Средняя посещаемость матчей Российской премьер-лиги по итогам первых четырех туров превысила 20 тыс. человек. Это немного больше, чем после завершения аналогичного отрезка предыдущего чемпионата. Таким образом, несмотря на неудачи, преследовавшие российские клубы в еврокубках прошлой весной, интерес к национальному первенству остается на высоком уровне. А безоговорочным лидером по посещаемости по-прежнему является санкт-петербургский «Зенит».

Популярность российского футбольного чемпионата, который в прошлом сезоне установил рекорд средней посещаемости — 16,8 тыс. человек,— не снижается, а продолжает расти. Эта тенденция сохраняется, даже несмотря на то что в еврокубках минувшая весна получилась для российских клубов неудачной. Напомним, что лучшие результаты показали «Зенит» и «Краснодар», остановившиеся в Лиге Европы в 1/8 финала.

Четыре тура, которые остались позади в премьер-лиге,— слишком небольшой отрезок для глобальных выводов. Но уже очевидно, что планка показателя посещаемости, которую предыдущий российский чемпионат поднял сразу почти на 3 тыс., не опускается.

Средняя посещаемость 32 матчей, сыгранных в турнире на данный момент, составляет 20 068 человек. Это примерно на 150 человек больше, чем показатель аналогичного отрезка предыдущего чемпионата — 19 914. Ясно, что впереди сезонное снижение посещаемости, которое в силу погодных условий всегда происходит поздней осенью и ранней весной. Однако, судя по всему, нынешний турнир вполне может преодолеть отметку в 17 тыс. Два года назад о подобном рекорде можно было только мечтать, и главная причина этого — повышение популярности футбола на фоне чемпионата мира 2018 года и введение в строй новых стадионов.

Напомним, что по сравнению с прошлым сезоном в премьер-лиге произошли незначительные изменения: места «Енисея» и «Анжи» заняли «Тамбов» и «Сочи». Дебютанты демонстрируют пока неплохие показатели посещаемости, даже несмотря на то что «Тамбов», не успевший завершить реконструкцию своего стадиона, домашние матчи пока проводит в Саранске. Во всяком случае, «Сочи», чьи матчи с «Зенитом» и «Уфой» на стадионе «Фишт» посмотрели в общей сложности 46,2 тыс. человек, входит в пятерку лидеров по средней домашней посещаемости.

Главным же генератором интереса к турниру, как и в прошлом чемпионате, является «Зенит». На его домашние встречи с «Тамбовом» и «Краснодаром», которые возглавляют список самых посещаемых матчей турнира (см. справку), в среднем приходило более 50 тыс. человек, что можно считать отличным показателем. Выставлять по ранжиру остальные клубы пока не представляется возможным хотя бы в силу того, что, например, «Краснодар» провел на своем поле лишь один матч, на который пришло 32,2 тыс. болельщиков, а «Урал» — уже три. Очевидно, что, как и в прошлом сезоне, значительно выше средних будут показатели домашней посещаемости «Спартака» (на данный момент — 32,1 тыс.) и «Ростова» (25,2 тыс.).

Оценивая уровень посещаемости в нынешнем сезоне, безусловно, не стоит сбрасывать со счетов и фактор московского «Динамо». В прошлом году на «Арене Химки» популярный клуб собирал на своих матчах в среднем по 8,5 тыс. человек. Однако после введения в строй «ВТБ Арены» посещаемость встреч с участием бело-голубых уже увеличилась почти в два раза. Во всяком случае, на двух домашних матчах «Динамо» — с «Рубином» и с «Уралом» — побывало без малого 30 тыс. человек.

Евгений Федяков