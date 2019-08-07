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Туристка с Урала погибла под камнепадом в Горном Алтае

Управление Следственного комитета России по Республике Алтай выясняет обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга. Инцидент произошел 6 августа в Усть-Коксинском районе. Днем группа уральских туристов из восьми человек спускалась с горы в районе озера Дяраш-Ке. Произошел камнепад, который накрыл женщину. С места происшествия пострадавшую эвакуировал вертолет спасателей. Однако по дороге в больницу туристка скончалась от полученных травм. «По данному факту следственными органами организована проверка»,— сообщили в местном управлении СКР.

Илья Николаев


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