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Фото: Андрей Абрамов

Три процента до финиша

Ремонт Мызинского моста выполнен на 97%

от

Непосредственной причиной ремонта стало расхождение деформационного шва на мосту. На проведение работ в прошлом году было запланировано 408 млн рублей, еще 254 млн – в текущем.

На этой неделе планируется установить оставшиеся десять опор и мост будет практически полностью готов в плане опородвижения, - сообщил директор компании-подрядчика Александр Осипов.

В настоящее время работы на объекте ведутся в две смены и должны быть полностью завершены до 25 декабря, но мост в эксплуатацию будет сдан уже в конце августа, - сообщил директор «ГУММиД» Александр Мякинин.

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