Парадоксов круг

Выборгский фестиваль российского кино «Окно в Европу» близится к финалу. Кто станет его победителем, как считает Станислав Ростоцкий, все еще предсказать невозможно.

Жюри основного полнометражного конкурса «Осенние премьеры» — в этом году его возглавляет кинодраматург Александр Бородянский, автор без малого сотни сценариев от «Афони» до «Ворошиловского стрелка», вместе с ним фильмы оценивают писатель и журналист Андрей Максимов, режиссер Рамиль Салахутдинов, продюсер Елена Яцура и киновед Елена Стишова — не позавидуешь. Программа, как и всегда в Выборге, состоит из фильмов, которые не то что сравнить, но чаще всего даже представить себе непросто.

Пожалуй, лучше всего их описывает название «альманахера» — именно так решил окрестить свой новый проект, представленный на фестивале, актер, режиссер и музыкант Гоша Куценко — «Обычные парадоксы небытия». Даже от каталожных аннотаций, не говоря уже о самих фильмах конкурсной программы, веет этими самыми «парадоксами». То одни молодые люди попадают под раздачу на панковском концерте («Как мы захотим» Владимира Козлова). То другие, правда из времен условных девяностых, пытаются раздобыть орган для пересадки криминальному авторитету («Печень» Ивана Снежкина). То уже пожилой герой, потерявший память и очнувшийся на таиландском пляже, пытается вернуть собственную самоидентификацию («Как новый» Евгения Шелякина). Полагаю, если бы эти и другие картины конкурсной программы посмотрел один из главных на планете знатоков и любителей странного кинематографа Квентин Тарантино, по случаю премьеры своего последнего фильма в эти дни находящийся в Москве, он остался бы под большим впечатлением. Такого невообразимого, поражающего в первую очередь фактом своего существования кино на «Окне в Европу» не было давно. Неудивительно, что на этот раз даже профессионалы не находят в себе сил на жаркие дискуссии, пребывая в замешательстве, напоминающем состояние кэрролловской Алисы: с каждым просмотром «все чужестраньше и чужестраньше».

Но погружению в психоделические иллюзии конкурсных «Осенних премьер» есть альтернатива: уже не первый раз в рамках фестиваля проходит великолепная программа «Окно в искусство», состоящая из фильмов о шедеврах мировой живописи. В этом году ее героями стали Винсент Ван Гог («Золото и лазурь»), Густав Климт и Эгон Шиле («Эрос и Психея»), Клод Моне («Магия воды и света»), Тинторетто («Бунтарь в Венеции»), а также художники, чьи работы были конфискованы нацистами в 1930–1940-х годах во время борьбы с «дегенеративным искусством» («Похищенные сокровища Европы»).