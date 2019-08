«Нью-йоркский флагман оказался на грани закрытия»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему один из универмагов бренда может закрыться в Нью-Йорке и причем здесь каннабис.

«Barneys New York всегда был на передовой изменений в культуре и образе жизни. Конопля не стала исключением»,— такую, на первый взгляд, неожиданную фразу сказала недавно президент и генеральный директор люксового ритейлера Barneys Даниела Витале. «Каннабис стал частью образа жизни многих наших клиентов. The High End обеспечивает их всем необходимым, превосходной продукцией и сервисом, которые ждешь от Barneys New York». Говорила она так в преддверии мартовского открытия корнера в магазине Barneys в Беверли-Хиллз. Продают в нем люксовые аксессуары для курения, косметику на основе конопли, тематические ювелирные украшения. Многое было создано известными дизайнерами специально для The High End. Так крупный люксовый ритейлер решил адаптироваться к новым нуждам клиентов и новым клиентам.

Всего у Barneys сейчас более 20 универмагов в разных городах США и онлайн-магазин. Но недавно нью-йоркский флагман на Мэдисон-авеню оказался на грани закрытия. И журналисты сразу припомнили каннабис в ироничном ключе. Виной всему решение арендодателя помещения на Мэдисон Ashkenazy Acquisition поднять аренду с 16 до $30 млн в год. Сеть теперь может попросить защиту от банкротства, предусмотренную законом, как считает Reuters. Само увеличение аренды многие называют нонсенсом. Район, где находится универмаг, в недавнем прошлом покинули Calvin Klein и Ralph Lauren. «Это просто безумие повышать аренду, половина Мэдисон-авеню пуста!» — прокомментировал в интервью The New York Times вездесущий Питер Марино. Именно он отвечал за дизайн универмага Barneys на Мэдисон.