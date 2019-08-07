Мэрия Ульяновска намерена ликвидировать дублирующие маршруты общественного транспорта

Мэрия Ульяновска планирует ликвидировать дублирующие маршруты общественного транспорта в рамках программы оптимизации маршрутной сети, реализуемой в соответствии с рекомендациями института «МосгортрансНИИпроект», сообщила пресс-служба горадминистрации.

Математическую модель движения транспортных потоков Ульяновска «МосгортрансНИИпроект» разработал по заказу администрации Ульяновска в целях повышения эффективности работы пассажирских перевозок на территории города (стоимость всего контракта - 35 млн руб.).

Предложенная институтом транспортная схема предлагает «объединить в единое целое всех участников перевозочного процесса», создать транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) «автобус - трамвай», обеспечив приоритет наземного электротранспорта перед автомобильным («автобус - подвозящий транспорт, а трамвай - основной»), исключить сквозные и дублирующие маршруты частных перевозчиков, что, по мнению разработчиков, позволит снизить коэффициент дублирования маршрутов (среднее количество маршрутов на одних и тех же участках автобусной сети) в 2 раза. В мэрии отмечают, что на сегодня коэффициент дублирования маршрутов равен 4,3 при нормативе в 1,2-1,4, и планируемыми изменениями предполагается довести его до 2,3. В мэрии считают, что высокий коэффициент дублирования негативно сказывается на способности развития маршрутной сети и на качестве развития подвижного состава, и из-за этого «по экономическим причинам закрылось более 15 автобусных маршрутов».

Частные перевозчики (80% перевозок на общественном транспорте приходится на них) против устранения дублирующих маршрутов. По словам исполнительного директора ассоциации частных перевозчиков «Транспортный альянс» Виктора Сидоренко, дублирующие маршруты сложились за десятилетия и фактически сформированы интересами горожан, показавших, что именно такие маршруты наиболее востребованы. «А причина дублирования - в сложившейся дорожной сети города, имеющей радиальную направленность от центра, когда из-за отсутствия альтернативных путей автобусы вынуждены двигаться на определенных участках по одним и тем же дорогам», - отмечает господин Сидоренко. По его мнению, ликвидация дублирующих маршрутов нанесет вред горожанам, а часть маршрутов прекратила свое существование не из-за дублирования, а вследствие нежелания городской власти установить для длинных (но социально востребованных) маршрутов коэффициенты зонирования по тарифам. Кроме того, отмечают в «Транспортном альянсе», никто не может сейчас отменить маршруты, карточки-свидетельства на которые истекают только в 2021 или 2022 году - это возможно только по решению перевозчиков или по постановлению суда.

Сколько всего планируется сократить маршрутов и когда планируется начать оптимизацию, в управлении дорожного хозяйства и транспорта пояснять «Ъ» отказались, сославшись на занятость и предложив направить письменный запрос.

Сергей Титов, Ульяновск