По факту взрыва во дворе дома в Магнитогорске возбуждено уголовное дело

В управлении СК РФ по Челябинской области назвали основную версию следствия о причине взрыва, который произошел сегодня утром во дворе дома в Магнитогорске. По мнению специалистов, хлопок произошел в результате покушения на убийство местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», взрыв произошел во дворе дома на улице Советской Армии. Как говорят жители, в этом районе проживают представители таджикской диаспоры. Хлопок случился, когда местный житель открыл дверь своего автомобиля. Мужчина был доставлен в больницу. По информации областного минздрава, он находится в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, а также сотрудники оперативных служб. Рассматривается версия о том, что покушение на убийство мужчины связано с его торговлей на продуктовом рынке.