Традиционный хоккейный предсезонный турнир стартует в Нижнем Новгороде (0+)
На «Кубок губернатора» в Нижний приезжает всё меньше участников.
В Нижнем Новгороде начинается традиционный хоккейный турнир «Кубок губернатора». В качестве участников турнира заявлены нижегородское «Торпедо», московское и минское «Динамо», а также «Хумо» из Ташкента.
Сокращение числа участников турнира прокомментировал гендиректор «Торпедо» Александр Харламов.
Главный тренер нижегородского клуба рассказал о том, как проходит предсезонная подготовка хоккеистов.
Региональные власти ставят перед «Торпедо» задачу в предстоящем сезоне как минимум пробиться в раунд плей-офф КХЛ, - об этом сообщил замгубернатора Александр Югов.