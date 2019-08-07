Традиционный хоккейный предсезонный турнир стартует в Нижнем Новгороде (0+) На «Кубок губернатора» в Нижний приезжает всё меньше участников.

В Нижнем Новгороде начинается традиционный хоккейный турнир «Кубок губернатора». В качестве участников турнира заявлены нижегородское «Торпедо», московское и минское «Динамо», а также «Хумо» из Ташкента.

Сокращение числа участников турнира прокомментировал гендиректор «Торпедо» Александр Харламов.

Главный тренер нижегородского клуба рассказал о том, как проходит предсезонная подготовка хоккеистов.

Региональные власти ставят перед «Торпедо» задачу в предстоящем сезоне как минимум пробиться в раунд плей-офф КХЛ, - об этом сообщил замгубернатора Александр Югов.