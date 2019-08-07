На мандат депутата липецкого облсовета набралось пять претендентов

В дополнительных выборах в липецкий облсовет по одномандатному избирательному округу № 24 (Краснинский и Становлянский районы, а также семь сельсоветов Задонского района) участвуют пять кандидатов, сообщили “Ъ-Черноземье” в региональном парламенте.

Напомним, место стало вакантным после смерти члена «Единой России» Антонины Минаевой. На мандат претендуют справоросс, социальный педагог школы в Становом Людмила Краснова, выдвиженец «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» агроном-семеновод ООО «Сельхозпредприятие "Задонье"» Александр Морозов, коммунист врач-психиатр Становлянской районной больницы Александр Рубцов, единоросс директор ОБУ «Центр социальной защиты населения по Становлянскому району» Татьяна Тинькова и член ЛДПР пенсионер Андрей Фомин.

Кроме того, в кампании хотел поучаствовать самовыдвиженцем специалист ООО «Юридическая фирма "Бизнес-партнер"» Владимир Начешников, но ему было отказано в регистрации. «Он не представил в избирательную комиссию в установленный срок подписи избирателей в свою поддержку»,— пояснили в облсовете. Довыборы состоятся в единый день голосования, 8 сентября.

Александр Прытков