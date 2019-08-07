На Дону за месяц выявили шесть новых случаев Крымской лихорадки

В Ростовской области зафиксировали 48 лабораторно-подтвержденных случаев Крымской геморрагической лихорадки, которая передается через укусы клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону. Из них шесть выявили в течение последнего месяца. В Сальском и Мартыновском районах области зафиксировали по два новых случая КГЛ, в Ростове и Зимовниковском районе — по одному новому случаю. Кроме того, в Ростовской области выявили семерых зараженных бореллиозом: трое заболевших в Ростове и по одному в Шахтах, Новочеркасске, Таганроге и Зимовниковском районе.

В лечебно-профилактические организации региона с начала сезона за медицинской помощью после укуса клещами обратилось 6,4 тыс. человек, их них 2,2 тыс. - дети до 14 лет.

Дарья Голякова