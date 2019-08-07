В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и Подмосковье до вечера 8 августа. Москвичей ожидает «погодный коллапс» к концу недели, сказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 мм»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В четверг и пятницу в Москве ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15–20 м/с. Сегодня днем +20–22°C, ночью — +13–15°C.