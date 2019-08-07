Избирательную кампанию в Татарстане эксперты считают «управляемой»

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости субъектов РФ, где, в частности, был проанализирован ход региональных выборов. Избирательную кампанию в Татарстане эксперты отнесли к группе «управляемых», отметив, что в республике не было «резонансных отказов в регистрации» кандидатов. В то же время, например, в Москве выборы считаются «потенциально проблемными».

Напомним, 8 сентября будет избираться новый состав Госсовета республики. Большинство оппозиционных кандидатов не смогли собрать подписи для участия в выборах. В то же время к выборам были допущены противники строительства мусоросжигательного завода Вера Керпель и Тимур Дмитриев (баллотируются в Волжском и Прибрежном округах, соответственно). Отказ в регистрации получил бывший мэр Набережных Челнов Рафгат Алтынбаев (выдвигался по Комсомольскому округу).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"