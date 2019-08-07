Прокуратура запросила 22 года колонии для фигурантов дела об обманутых дольщиках «Волга-Групп» в Самаре

Представитель гособвинения запросил реальные сроки для бывших руководителей ООО «Самарагорстрой». Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

«Гособвинение запросило Евгению Аброськину и Константину Зиневичу – по восемь лет колонии общего режима, а Владимиру Зотову – шесть лет лишения свободы»,– говорится в сообщении.

Также представитель прокуратуры посчитал доказанной вину фигурантов дела. Как следует из материалов суда, Евгений Аброськин, Константин Зиневич и Владимир Зотов обвиняются в мошенничестве, от которого пострадали 624 дольщика.

Силовики установили, что потерпевшие приносили свои деньги в группу компаний «Волга-Групп» и передавали их на строительство ЖК «Монблан», «Альбатрос», «Молодежный 1 и 2», а также коттеджный поселок «Дубрава».

Однако клиенты не получили жилья, и в 2010 году по этим фактам было возбуждено уголовное дело. Оно было направлено в суд в июне 2015 года.

Георгий Портнов