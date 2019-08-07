В Анапе горел лагерь на Пионерском проспекте

Сегодня, 7 августа, поступило сообщение о пожаре в трехэтажном помещении по Пионерскому проспекту в Анапе. В 11:51 к месту вызова были направлены подразделения пожарно-спасательного подразделения. Согласно системе 2 Гис в данном месте находится лагерь отдыха.

Как сообщили в ведомстве, в 11:59 по прибытии к месту первого подразделения было установлено, что происходит горение кровли на площади около 250 кв. м. В 12:28 произошла локализация возгорания. В настоящее время а месте работает пять единиц техники и 18 человек.

Дмитрий Михеенко