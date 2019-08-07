Land Rover подготовил заводской тюнинг для Defender

Компания Land Rover представила комплект заводского тюнинга для внедорожника Defender.

Набор, созданный специалистами заводского подразделения Land Rover Classic, предназначен для выпущенных с 1994 по 2016 год моделей Defender 90 и Defender 110. В комплект деталей входят доработанная подвеска с новыми настройками, усиленные тормозные механизмы и 18-дюймовые колесные диски с новыми покрышками. Для внедорожников с 2,2-литровым турбодизелем TDCi предусмотрена программа модернизации двигателя, повышающая его мощность на 40 л.с. — до 162 л.с.

Набор от Land Rover Classic также включает в себя фирменные шильдики на кузов, сертификат аутентичности, полную проверку технического состояния исходного автомобиля и экскурсию на заводы в Великобритании или Германии, где происходит тюнинг внедорожников.

Напомним, в 2018 году ограниченным тиражом был выпущен Land Rover Defender Works V8 с 405-сильным мотором и 8-ступенчатым «автоматом». По мотивам этой модификации и был создан фирменный тюнинг для модели.