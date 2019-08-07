За полгода рынок петербургской элитной загородной недвижимости не пополнил ни один проект

За первые шесть месяцев текущего года в продажу не был выведен ни один новый элитный проект загородной недвижимости . Об этом сообщают эксперты Knight Frank St Petersburg.

На загородном рынке высокого класса были приобретены лишь 45 коттеджей, на 38% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Средняя стоимость предложения на объекты класса А на рынке составляла 62,4 млн руб. , на 8% ниже чем годом ранее. При этом аналитики отметили, что средний бюджет сделки в элитном сегменте в 1,5 раза ниже средней стоимости предложения. Покупателей интересовали готовые дома с отделкой и мебелью в поселках с сопутствующими объектами инфраструктуры.

По предварительным прогнозам, существенного изменения цен на рынке элитной загородной недвижимости к концу года не произойдет, так как объективных предпосылок для этого нет.