Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о реализации масштабного инвестиционного проекта в Линево

Масштабный инвестиционный проект «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» в Новосибирской области. Соответствующее распоряжение № 166-р подписал 6 августа губернатор Андрей Травников.



В распоряжении губернатора Новосибирской области администрации рабочего поселка Линево Искитимского района рекомендуется предоставить земельный участок площадью порядка 15,8 тыс. кв. м для размещения завода по производству солей и редкоземельных металлов ООО «ПК "Лантан"». Срок реализации проекта составляет 7 лет. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Объем инвестиций составит более 150 млн руб., будет создано 32 рабочих места.

Напомним, что рабочий поселок Линево получил статус ТОСЭР 16 марта 2018 года (постановление правительства РФ № 268 от 16 марта 2018 года). ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) — это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест ускоренного развития экономики и улучшения качества жизни населения.

С условиями ведения инвестиционной деятельности на ТОСЭР Новосибирской области можно ознакомиться здесь.