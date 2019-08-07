Двух жителей Азова задержали за попытку перебросить наркотики в колонию

Сегодня ночью сотрудники оперативного отдела ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской области задержали двух жителей Азова при попытке перебросить на территорию колонии свертки с запрещенными предметами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Ростовской области. В свертках оперативники обнаружили и изъяли 250 таблеток, 48 капсул, растительную массу и четыре гарнитуры.

Задержанных доставили в отдел полиции. Если эксперты обнаружат в принесенных ими препаратах наркотические вещества, то мужчинам может грозить уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ.

Дарья Голякова