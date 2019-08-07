Подмосковье потратит 159 млн. руб. на проект развязки в Химках, которую поручил построить Владимир Путин

ГКУ "Дирекция дорожного строительства" Московской области (структура подмосковного минтранса) заключило контракт на 159 млн. руб. с ОАО «Институт Гипростроймост» на разработку проекта по строительству транспортной развязки в Химках. Об этом «Ъ» рассказали в ведомстве.

Вопрос о строительстве объекта был поднят в апреле 2019 года во время посещения президентом Владимиром Путиным завода НПО «Энергомаш» (расположен в Химках). Сотрудники предприятия жаловались главе государства, что тратят много времени на пробки из-за отсутствие развязки. Владимир Путин пообещал обсудить проблему с минтрансом и подмосковными властями. Уже 18 апреля в Кремле прошло совещание на эту тему, где попросил ускорить процесс проектирования. Губернатор Андрей Воробьев тогда заявил, что, по предварительным расчетам, цена объекта составит 1,8–2,1 млрд руб.

Выигравший конкурс на проектирование объекта «Институт Гипростроймост» ранее разрабатывал документацию для участка КАД в Санкт-Петербурге, Волоколамского тоннеля под каналом имени Москвы, Лефортовского тоннеля на ТТК.

Проектирование, по словам главы подмосковного Минтранса Алексея Гержика, завершиться осенью 2019 года. В конца года объявят конкурс на строительно-монтажные работы, в 2021 году развязку уже построят. В ходе предпроектных работ, пояснил чиновник, выбран самый «оптимальный вариант»: развязка будет двухуровневой, протяженностью 3,5 км. с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы, с 2-5 полосам по основному ходу и съездам. Общая ориентировочная стоимость проекта составит 2 млрд. руб, из которых 50% обеспечит федеральный бюджет.

Подробнее о посещении Владимиром Путиным НПО «Энергомаш» читайте в статье «Ъ» «Космос как сочувствие».