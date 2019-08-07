Количество поддельных купюр в Свердловской области сократилось на 23%

В Свердловской области с начала 2019 года в банковском секторе выявлено 193 поддельных купюр, что на 23% меньше, чем год назад.

По данным Уральского ГУ Банка России, во втором квартале в регионе выявили 75 поддельных купюр на общую сумму около 312 тыс. руб. Большая часть из них — это банкноты номиналом 5 тыс. руб. (59 штук). Также обнаружено 12 поддельных банкнот номиналом 1 тыс. руб. Две поддельные банкноты по 500 рублей. Во втором квартале выявлены две фальшивки номиналом 2 тыс. руб. Среди иностранной валюты за полгода обнаружили две поддельные долларовые банкноты.

Ранее начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев рассказывал, что 63% фальшивых денег выявляется банками самостоятельно. «Такая статистика говорит о том, что кассиры и операционисты кредитных организаций совершенствуют свои профессиональные навыки и уделяют внимание выявлению фальшивых банкнот»,— пояснял он.