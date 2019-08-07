08 августа, четверг
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Audi e-tron получил новую базовую версию

Компания Audi представила новую модификацию электрического кроссовера e-tron — исполнение 50 quattro.

Новинка отличается аккумулятором на 71 кВт/ч и 313-сильной силовой установкой, а также ограничениями по мощности поддерживаемых зарядных станций. Такая версия модели будет дешевле, чем показанный ранее Audi e-tron 55 quattro c 410-сильным мотором и аккумулятором на 95 кВт/ч.

Напомним, премьера Audi e-tron состоялась осенью 2018 года. Кроссовер стал первым серийным электромобилем марки.

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