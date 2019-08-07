СКР потребовал заочно арестовать экс-главу дагестанского филиала Россельхозбанка

Следственный комитет России (СКР) попросил заочно арестовать экс-директора дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова, обвиняемого по делу о превышении должностных полномочий. По оценке банка, сумма ущерба составила 212 млн руб.

«Ему заочно предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По оперативным данным, он скрывается за границей, в связи с чем следствие просит заочно арестовать его для международного розыска»,— сообщил источник ТАСС. Ходатайство СКР рассмотрит Басманный суд Москвы.

По оперативным данным, Гитиномагомед Гаджимагомедов еще в конце сентября прошлого года спешно выехал за границу — сначала в Чехию, а затем в Объединенные Арабские Эмираты. Лишь в ноябре он отправил в банк заявление об уходе. А 22 ноября в дагестанском филиале Россельхозбанка был назначен антикризисный управляющий.

В пресс-службе банка “Ъ” объяснили, что после внутренней проверки нашли «ряд злоупотреблений со стороны бывшего руководства Дагестанского регионального филиала», позднее результаты проверки были переданы в правоохранительные органы. После этого в доме экс-главы дагестанского Россельхозбанка прошли обыски.