Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о народах, которые так или иначе поучаствовали в изобретении прибора.

Продолжаем сегодня об изобретениях, связанных с путешествиями и туризмом. Компас. До сих пор точно неизвестно, кто первым сконструировал прибор: индусы, греки или китайцы. Еще и викинги что-то там колдовали над знаменитым указателем сторон света. Но их компас указывал только в те края, где можно было поживиться золотом. Шутка, конечно.

Исходя из краткой истории о создании компаса в Индии, на открытие изобретателей подтолкнула гора, расположенная неподалеку от реки Инд. Местные жители стали замечать, что она способна необъяснимым образом притягивать к себе небольшие металлические предметы. Индусы пользовались компасом, уходя в море. Стрелка прибора была сделана в виде рыбы. Ее голова постоянно указывала на юг. В Греции еще в VI веке до нашей эры Фалес Милетский обнаружил, что магнетит притягивает металлические изделия. Ходили слухи, что магнит ищет свою душу, которая по непонятным причинам тянется к металлу.

И все же я думаю, что пальма первенства принадлежит китайцам. И не только потому, что они шибко умные. Магнетит они тоже открыли, но, согласно рукописям, на тысячу лет раньше, чем все остальные. Также есть упоминание о том, что древний китайский правитель Хуан-ди в период войны использовал устройство, по функциям похожее на компас. Прибор напоминал колесницу, на которой была установлена магнитная фигурка человека, указующая перстом тоже на южное направление.

Вообще, согласитесь, на юг двигаться как-то приятнее, чем в сторону холодов. Как говорится, пар костей не ломит. Но видимо кто-то там все же возопил, мол, мы пойдем на север. И главным стал другой конец стрелки.