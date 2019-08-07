В Невинномысске предпринимателей будут судить за торговлю безакцизным табаком

Невинномысский городской суд рассмотрит дело двух предпринимателей, которых обвиняют в торговле сигаретами, не маркированными акцизными марками ( ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Оперативники установили что местная жительница и ее знакомый приобрели в крупную партию немаркированных сигарет для продажи в павильонах на городском рынке. В торговых точках предпринимателей обнаружили и изъяли более 60 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость товара составила около 7 млн. руб. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Дарья Голякова