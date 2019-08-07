Кредитный рынок Ставрополья вырос на 22%

По итогам первого полугодия 2019 года показатели банковского кредитования населения Ставрополья по отношению к 2018 году выросли на 22%. В общей сложности жители Ставропольского края получили в первом полугодии текущего года банковских кредитов на сумму 87,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Ставропольского отделения Южного ГУ Банка России.

Как уточнил заместитель управляющего отделением Игорь Шапин, слова которого приводит пресс-служба, «кредитный портфель жителей края растет темпом, сопоставимым с прошлогодним». В структуре кредитного портфеля жителей Ставрополья 64% средств приходится на потребительские ссуды, 36% – на ипотечные. По словам господина Шапина, также в текущем году улучшилось качество ссуд, о чем свидетельствует сокращение доли просроченной задолженности, которая на 1 июля 2019 года снизилась на 2,2 п.п. до 5,8 % по сравнению с 2018 годом, и в целом, «кредитный рынок края демонстрирует стабильную динамику».

Александра Ларинцева, Пятигорск