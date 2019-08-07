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Выдача автокредитов в Челябинской области выросла почти на 9%

В Челябинской области выдача автокредитов на новые легковые автомобили и машины с пробегом по итогам второго квартала 2019 года увеличилась почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего банки выдали чуть более 8 тыс. займов. По этому показателю регион занимает седьмое среди субъектов РФ, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По традиции самое большое количество выданных автокредитов зафиксировано в Москве (19,4 тыс.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс.), Московской области (14,2 тыс. ед.), Татарстане (11,9 тыс.) и Башкортостане (10,7 тыс.). Наибольший прирост отмечен в Кемеровской области – на 80,3%, а также в Кировской (+30,0%), Рязанской (+23,4%),Тульской (+21,0%) областях и Красноярском крае (+28,3%). В целом по стране выдача автокредитов во втором квартале выросла на 8% (241,2 тыс.).

По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, рост в первую очередь связан с действием госпрограмм льготного кредитования и оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи сокращаются. «Во втором квартале 2019 года было продано на 5,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым»,– говорит эксперт.

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