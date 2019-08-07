Выручка сети оптоклубов «Ряды» составила 3,7 млрд рублей за полгода

По итогам первого полугодии 2019 года выручка сети оптоклубов «Ряды» (принадлежит совладельцам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру) осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 3,77 млрд рублей. Продажи клубных карт увеличились вдвое, сообщили в пресс-службе компании.

При этом в структуре выручки большая часть приходится на петербургские оптоклубы, которые, по словам гендиректора сети Елены Стрельцовой, уже вышли в операционную прибыльность. Магазин в подмосковных Мытищах пока находится в инвестиционной стадии и еще не достиг показателей петербургских магазинов, уточнили в компании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сеть оптоклубов «Ряды» объявила о переходе на новую модель ритейла. Торговые точки в Петербурге полностью переведены на клубный формат.