Новым главой Американской киноакадемии стал кастинг-директор Дэвид Рубин

Новым главой Американской академии киноискусств, которая вручает премию «Оскар», избран кастинг-директор Дэвид Рубин. В пресс-релизе академии говорится, что господин Рубин является первым директором по подбору актеров, который был избран на пост президента академии. Решение о назначении было принято 6 августа.

Дэвид Рубин принимал участие в создании более 100 фильмов. Среди них: «Английский пациент», «Люди в черном», «Талантливый мистер Рипли», «Лак для волос» и т. д.

На посту главы академии господин Рубин сменит режиссера Джона Бейли, занимавшего эту должность на протяжении последних двух лет.