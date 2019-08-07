На выборы в думы трех муниципальных округов выдвинулись189 кандидатов

Завершился прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты дум Александровского, Березовского и Ординского муниципальных округов. Как сообщают в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края, на 15 мест в думе Александровского муниципального округа претендуют 53 кандидата. На такое же количество мандатов в думе Ординского округа претендуют 64 человека, а в думе Березовского округа на 16 мандатов заявились 72 кандидата.

Всего было выдвинуто 189 человек. Из них 133 кандидата представляют политические партии, 56 являются кандидатами-самовыдвиженцами. Больше всего кандидатов выдвинула «Единая Россия» — 45 человек, ЛДПР представляют 33 кандидата, КПРФ — 27 человек, «Справедливую Россию» — 24 кандидата. Двух кандидатов выдвинула «Казачья партия», по одному кандидату — «Российский Объединенный Трудовой Фронт» и «Партия ветеранов России».

Процесс подачи документов на регистрацию завершится 14 августа — после того как территориальные избирательные комиссии проверят необходимые сведения, документы и представленные самовыдвиженцами подписные листы. Выборы в муниципальные думы пройдут 29 сентября.