Сотрудник колонии получил семь лет за взятку за помощь в УДО

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело бывшего начальника отряда исправительной колонии №3 Алибека Дускенова и признал его виновным в получении взятки. Как сообщила “Ъ-Сибирь” помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына, бывшему тюремщику назначили семь лет заключения. На пять лет он лишен права занимать должности на госслужбе. В суде отметили, что при назначении наказания офицеру ФСИН суд учел частичное признание им своей вины, участие в боевых действиях на Северном Кавказе, наличие ведомственных наград и поощрений.

По материалам дела, в сентябре 2018 начальник колонии получил через посредника взятку 100 тыс. руб. от осужденного за создание тому льготных условий отбывания наказания и помощь в скорейшем условно-досрочном освобождении. Дополнительно надсмотрщик обвинялся в хищении у заключенного смарт-часов. Однако по этому эпизоду он был оправдан с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления».

Илья Николаев