ВЦИОМ: в России сократилось число должников по кредитам

Каждый второй россиянин (51%) имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. При этом с 2017 года число должников снизилось на 6 процентных пунктов.

По данным ВЦИОМа, каждый десятый респондент хотел бы взять кредит на недвижимость (покупка квартиры, дома, земельного участка), а 6% россиян готовы купить в кредит автомобиль. 5% россиян планируют занять денег на ремонт квартиры, 3% — на учебу или медицину.

Социологи ВЦИОМа также выяснили, что 84% респондентов не планируют в ближайшие полгода брать кредит — эта доля стабильна последние десять лет (87% в 2009 году и 86% в 2017 году).

74% россиян не планируют занимать деньги или покупать что-то в кредит в ближайшие два-три года. Преимущественно это люди старше 60 лет (86%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (79%), а также городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек (79%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 25 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как ранее выяснил “Ъ”, микрофинансисты впервые за полтора года сократили объем и количество выданных займов, свидетельствуют данные Бюро кредитных историй. Всего по итогам второго квартала 2019 года россияне взяли в МФО чуть более 4 млн займов на сумму 53,7 млрд руб.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Микрозаймов стало меньше».