В Екатеринбурге закроют мост на улице Шевченко

В ближайшее время в Екатеринбурге ограничат движение по мосту на Шевченко (ведет из Пионерского поселка в центр города).

Как сообщили пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), перекрытия необходимы для замены труб горячего водоснабжения на перекрестке улиц Шевченко и Луначарского.

Сейчас на мосту ограничено движение до двух полос. Полностью мост перекроют после того, как предприятие получит соответствующее постановление главы города. Работы планируется завершить к 1 сентября.