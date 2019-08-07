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Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Екатеринбурге закроют мост на улице Шевченко

В ближайшее время в Екатеринбурге ограничат движение по мосту на Шевченко (ведет из Пионерского поселка в центр города).

Как сообщили пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), перекрытия необходимы для замены труб горячего водоснабжения на перекрестке улиц Шевченко и Луначарского.

Сейчас на мосту ограничено движение до двух полос. Полностью мост перекроют после того, как предприятие получит соответствующее постановление главы города. Работы планируется завершить к 1 сентября.

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