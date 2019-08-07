Мэрия Краснодара добивается сноса самовольного объекта на улице Сормовской

Администрация Краснодара подала иск в краевой арбитражный суд о сносе самовольного объекта по улице Сормовской, 208. По данным мэрии, перед окнами скандально известного ЖК «Форт Карасун» ООО «КраснодарФинСтрой» незаконно возвело четырехэтажный объект капитального строительства. Как сообщает в своем Facebook помощник главы города Владимир Вербицкий, конструкция, крторая надстроена на один этаж выше проекта, перекрывает солнечный свет в одной из квартир собственницы.

«У нас есть основания полагать, что грубо нарушены правила землепользования и застройки и Градостроительный кодекс», - прокомментировал Начальник управления муниципального контроля администрации Краснодара Дмитрий Водолацкий.

По его словам город будет добиваться остановки стройки, сноса самовольно возведенного объекта и металлической пристройки к нему. Параллельно мэрия просит наложить арест и запретить какие-либо регистрационные действия на объекте.

ЖК «Форт Карасун», состоящий из пяти домов, должен был быть введен в эксплуатацию в 2015 году, четыре дома уже заселено, однако один из них по улице Сормовской, 208, до сих пор не сдан. По словам самих дольщиков, он готов на 95%. Стоимость достройки дома на 260 квартир оценивается ориентировочно в 50 млн руб.

Дмитрий Михеенко