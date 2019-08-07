В Азове открылся завод по производству пластиковой тары

Компании из Татарстана «Ай-Пласт» открыла в Азове завод по производству крупногабаритной пластиковой тары, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области.

«Производство стартует с выпуска крупногабаритных контейнеров для овощей и фруктов, в том числе для яблок. Эта продукция азовского завода уже законтрактована, ее очень ждут на рынке, в частности на сельхозпредприятиях Краснодарского края», - передает пресс-служба слова генерального директора АИР Ростовской области Игоря Буракова.

Инвестиции по первому этапу проекта составляют 1,2 млрд руб. По предварительным оценкам, мощность переработки завода на первоначальном этапе составит около 4,6 тыс. т полимерного сырья в год.

Дарья Голякова