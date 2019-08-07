С «Ростелекома» взыскали неустойку за РАСЦО в Арзамасе

Администрация Арзамаса пыталась в арбитражном суде взыскать 11,3 млн руб. неустойки с ПАО «Ростелеком» за срыв сроков реконструкции точек Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО, оповещает граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций).

В декабре 2015 года оператор связи обязался за свой счет обновить арзамасский сегмент РАСЦО, вложив не менее 11,4 млн руб. Однако из-за различных организационных проблем часть работ не была принята арзамасской администрацией. Власти были недовольны тем, что звуковая мощность системы оповещения при испытаниях не охватывала всей территории города. Просрочка по выполнению второго и третьего этапа работ составила более 600 дней. В свою очередь «Ростелеком» подал встречный иск о расторжении соглашения по реконструкции РАСЦО в Арзамасе. Суд отказал компании в разрыве договора, однако снизил размер требуемой с ПАО «Ростелеком» неустойки до 1 млн руб. Решение арбитражного суда Нижегородской области в законную силу не вступило.

Иван Сергеев