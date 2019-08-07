Нижнекамский «Ай-пласт» ввел в Ростовской области завод пластиковой тары за 600 млн рублей

ООО «Ай-пласт» из Нижнекамска в среду ввело в Азове (Ростовская область) завод по производству пластиковой тары мощностью 4,6 тыс. тонн сырья в год.

Как сообщил «Интерфакс», инвестиции составили около 600 млн руб. Предприятие оснащено двумя термопластавтоматами Engel для производства полимерных крупногабаритных контейнеров «Айбокс» для фруктов и овощей.

До конца 2020 года завоз планирует удвоить мощности и освоить производство контейнеров для твердых коммунальных отходов объемом 1, 1 тыс. литров. С этой целью будут инвестированы еще 600 млн руб. и установлен еще один термопластоавтомат .

С учетом близости к портам продукцию предполагается поставлять в том числе на зарубежные рынки.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Ай-пласт» зарегистрировано в 2009 году. 32% в ООО владеет «Компания Трайгон ГАЛФ ФЗСО» (ОАЭ), 25% - Bright Horizon AG (Швейцария), 25% - ООО "Татлесстрой". Владимиру Бусыгини и Сергею Донгузову принадлежит по 9% ООО. В 2018 году выручка предприятия увеличилась на 24,4% и превысила 5,3 млрд руб., чистая прибыль - на 17,3%, более чем до 1,03 млрд руб.

"Ъ-Казань"