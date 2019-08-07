07 августа, среда
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В общепитах вокзала Ростов-Главный нашли нарушения условий труда

Ростовская транспортная прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в общепитах на железнодорожном вокзале Ростов-Главный. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что с сотрудниками пунктов общественного питания не заключены трудовые договоры. Работодатель не ведет учет рабочего времени и трудовые книжки. Кроме того, на рабочих местах не провели специальную оценку условий труда, не обеспечили работников средствами индивидуальной защиты и не провели первичные медицинские осмотры.

В отношении работодателя возбудили дела об административном правонарушении, часть нарушений он уже устранил.

Дарья Голякова


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