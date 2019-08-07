Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об итальянских внедорожниках и мероприятии Camp Jeep.

Много ли вы знаете итальянских внедорожников? Еще каких-то несколько лет назад ответить на этот вопрос было совсем непросто. Lamborghini, Maserati и Alfa Romeo своими кроссоверами еще не обзавелись. Вернее, у Lamborghini он когда-то был — армейский внедорожник LM, знакомый отечественным телезрителям по сериалу «Бригада». Что-то армейское выходит сегодня под маркой Iveco, но это отдельная тема.

В начале 90-х был любопытный проект у кузовного ателье Bertone. Итальянцы брали японский внедорожник Daihatsu Feroza, ставили под капот двигатели BMW и продавали как свой собственный продукт. Продали, правда, немного — порядка 6 тыс. экземпляров. О ком мы еще забыли? Ferrari как не выпускала кроссоверов, так и не выпускает. Fiat начал было строить свои, но потом решил не мелочиться. Итальянский автогигант, которому сегодня принадлежат почти все вышеупомянутые бренды, взял и купил себе марку Jeep. Именно поэтому одно из главных джиперских мероприятий лета — Camp Jeep — проходит в итальянских Альпах.

В этом году было особенно заметно, как серьезно, без южной расслабленности, относятся новые итальянские хозяева к американской легенде. Рядом с местечком Сан-Мартино-ди-Кастроцца, окруженном горами, которые ЮНЕСКО внесло в список достояний человечества, был построен целый лагерь. Только представьте: над головой у вас плывут кабины подъемников, брендированные под джипы. Вокруг по лесам и горам проложены маршруты для вездеходов. На площадке внизу можно наблюдать все виды тюнинга автомобилей Jeep. Или восхититься, как меньше чем за четыре секунды ускоряется до сотни могучий Grand Cherokee Trackhawk.

И, конечно же, главная европейская премьера — совершенно новый пикап Jeep Gladiator. В Америке его уже показывали. Теперь привезли поближе к тем местам, где, собственно, гладиаторы когда-то выступали. Не за горами, кстати, и российская премьера Jeep Gladiator, что логично, хотя бы потому, что в Москве с недавнего времени стоит скульптура гладиатора. Не знаю, как джиперы, но футбольные болельщики в курсе.