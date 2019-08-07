На Кубани предъявили обвинение бросившему в окно дома гранату мужчине

СУ СК РФ по Краснодарскому краю предъявило обвинение 39-летнему жителю Армавира в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

По информации ведомства, в ночь на 3 августа 2019 года в полицию Армавира поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Новороссийской произошел хлопок неустановленного устройства. Следователь СКР при помощи местной полиции установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался бывший супруг хозяйки домовладения. Мужчина задержан и помещен под стражу.

Как стало известно “Ъ-Кубань”, мужчина бросил гранату в дом, где проживала его бывшая супруга и дочь. Никто из находившихся в доме не пострадал. Там было трое малолетних детей. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Со слов подозреваемого, данные действия он совершил из-за длительных неприязненных отношений с бывшей супругой.

Василий Хитрых